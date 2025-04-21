«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Джерело фото: ВККС

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів не погоджуються з критикою кандидатами на посади суддів апеляційних судів, зокрема з цивільної спеціалізації, результатів перевірки практичних завдань.

Нагадаємо, що результати перевірки практичних завдань з цивільної спеціалізації, яке кандидати в загальні апеляційні суди виконували у лютому, викликали незадоволення у багатьох претендентів на посади суддів.

Прохідний бал змогли набрати лише 255 кандидатів з 408 або 62,5%.

На думку чималої кількості кандидатів, вони стали свого роду «жертвами» некоректного підходу з боку ВККС до формування практичних завдань з цивільної спеціалізації.

Через це, наприклад, з групи, що виконувала практичне завдання 4 лютого, прохідний бал змогли набрати всього 8 кандидатів з 58 або 13,8%.

Відтак, до ВККС вже надійшли або ще продовжують надходити звернення від претендентів на посади суддів з проханням або здійснити повторну перевірку виконаних робіт або взагалі надати можливість виконати практичне завдання повторно.

У ВККС, за наявними даними, претензії зі сторони кандидатів не визнають і вважають, що у невдачі претенденти на посади суддів можуть звинувачувати лише самих себе.

В Комісії вважають, що проблема полягає у тому, що велика кількість кандидатів не змогли розібратися з завданнями, не вникли в його вимоги.

Публічно позицію Комісії озвучив 18 квітня у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Він повідомив, що проблемним для кандидатів-цивілістів було не лише 4 лютого, а й цілий ряд інших днів.

Так, в той або інший день не змогли вдало виконати практичне завдання 17%, 24%, 31%, 64% кандидатів від кількості учасників іспиту. Наприклад, 11 лютого не змогли вдало виконати практичне завдання 36 кандидатів з 56, тобто більше 64%.

«І це нормально. Було б дивно, якщо б всі складали однаково. У конкурсі до АП ВАКС не склали іспит 100% кандидатів, так що таке буває», - зазначив Сергій Чумак.

Бажання кандидатів добитися «переоцінки» своїх робіт або навіть перескладання практичного завдання, в Комісії, за даними «Судово-юридичної газети», оцінюють скептично – такий дозвіл може створити чимало організаційних та методологічних проблем. До того ж, це може створити прецедент, і тоді оскарження результатів іспитів в різних процедурах, що проводить ВККС, може стати системним.

Крім того, як повідомив Сергій Чумак, Комісія поступово починає готуватися до співбесід з кандидатами, які отримали відповідний допуск.

За словами секретаря Першої палати, вже на початку липня розпочнуться співбесіди с претендентами на посади суддів загальних апеляційних судів, а наприкінці літа або на початку осені слід очікувати на перші рекомендації для призначення на посади суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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