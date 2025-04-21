«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей не согласны с критикой кандидатами на должности судей апелляционных судов, в частности по гражданской специализации, результатов проверки практических заданий.

Напомним, что результаты проверки практических заданий по гражданской специализации, которые кандидаты в общие апелляционные суды выполняли в феврале, вызвали недовольство многих претендентов на должности судей.

Проходной балл смогли набрать только 255 кандидатов из 408 или 62,5%.

По мнению многих кандидатов, они стали своего рода «жертвами» некорректного подхода со стороны ВККС к формированию практических заданий по гражданской специализации.

Поэтому, например, из группы, выполнявшей практическое задание 4 февраля, проходной балл смогли набрать всего 8 кандидатов из 58 или 13,8%.

В итоге, в ВККС уже поступили и еще продолжают поступать обращения от претендентов на должности судей с просьбой или провести повторную проверку выполненных работ или вообще предоставить им возможность выполнить практическое задание повторно.

В ВККС, по имеющимся данным, претензии со стороны кандидатов отрицают и считают, что в произошедшей неудаче претенденты на должности судей могут винить только самих себя.

В Комиссии считают, что проблема состоит в том, что большое количество кандидатов не смогли разобраться с заданиями, не вникли в их суть и требования.

Публично позицию Комиссии озвучил 18 апреля в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

Он сообщил, что проблемным для кандидатов-цивилистов было не только 4 февраля, но и ряд других дней.

Так, в тот или иной день не смогли удачно выполнить практическое задание 17%, 24%, 31%, 64% кандидатов от количества участников экзамена. К примеру, 11 февраля не смогли удачно выполнить практическое задание 36 кандидатов из 56, то есть более 64%.

«И это нормально. Было бы странно, если бы все сдавали одинаково. В конкурсе в АП ВАКС не сдали экзамен 100% кандидатов, так что такое бывает», - отметил Сергей Чумак.

Желание кандидатов добиться «переоценки» своих работ или даже пересдачи практических заданий, в Комиссии, по данным «Судебно-юридической газеты», оценивают скептически – такое разрешение может создать немало организационных и методологических проблем. К тому же это может создать прецедент, и тогда обжалование результатов экзаменов в различных процедурах, проводимых ВККС, может стать системным.

Кроме того, как сообщил Сергей Чумак, Комиссия постепенно начинает готовиться к собеседованиям с кандидатами, получившими соответствующий допуск.

По словам секретаря Первой палаты, уже в начале июля начнутся собеседования с претендентами на должности судей общих апелляционных судов, а в конце лета или в начале осени следует ожидать первых рекомендаций для назначения на должности судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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