ВККС восстановила возможность подачи документов для участия в отборе и назначении на должность судьи

С целью предотвращения несанкционированного вмешательства в информационную систему Комиссия была вынуждена временно ограничить работу ряда подсистем.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины заявила, что восстановила возможность подачи документов для участия в отборе, а также деклараций добросовестности и семейных связей.

С целью предотвращения несанкционированного вмешательства в информационную систему Комиссия была вынуждена временно ограничить работу таких подсистем, как:

кабинет подачи документов для участия в процедуре отбора и назначения на должность судьи;

кабинет подачи деклараций семейных связей и добросовестности судьи и кандидата на должность судьи.

Это было сделано по рекомендации разработчика программного обеспечения.

«На данный момент риски устранены. Возможность подачи документов для участия в отборе, а также деклараций добросовестности и семейных связей восстановлена», — отметили в ВККС.

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