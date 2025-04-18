ВККС восстановила возможность подачи документов для участия в отборе и назначении на должность судьи

Высшая квалификационная комиссия судей Украины заявила, что восстановила возможность подачи документов для участия в отборе, а также деклараций добросовестности и семейных связей.
С целью предотвращения несанкционированного вмешательства в информационную систему Комиссия была вынуждена временно ограничить работу таких подсистем, как:
Это было сделано по рекомендации разработчика программного обеспечения.
«На данный момент риски устранены. Возможность подачи документов для участия в отборе, а также деклараций добросовестности и семейных связей восстановлена», — отметили в ВККС.
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