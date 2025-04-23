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США пригрозили припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною

10:23, 23 квітня 2025
Джей Ді Венс: США вийдуть із переговорів, якщо не буде позитивної відповіді.
США пригрозили припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною
Фото: Getty Images
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати можуть вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді. Про це він повідомив під час публічного виступу.

«Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям», - заявив Венс, цитує Clash Report.

Раніше був оприлюднений мирний план Дональда Трампа. У США називають мирний план «остаточною пропозицією» президента.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відступлять від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України.

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США росія війна

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