Переговоры по миру в Украине с участием министров иностранных дел в Лондоне отложены — МИД Великобритании

В заявлении МИД Великобритании говорится: «Встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел, запланированная на сегодня, откладывается.

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Переговоры, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и с участием министров иностранных дел Франции и Германии, перенесены. Об этом сообщает МИД Великобритании.

В заявлении МИД Великобритании говорится: «Встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел, запланированная на сегодня, откладывается. Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ».

Отметим, что до этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сделал перепост сообщения главы Государственного департамента США Марка Рубио.

Дэвид Лемми сообщил, что у него состоялся «продуктивный разговор с Рубио».

«Великобритания сотрудничает с США, Украиной и Европой для достижения мира и прекращения незаконного вторжения Путина. Переговоры продолжаются в ускоренном темпе, и завтра в Лондоне состоится встреча официальных лиц. Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности» – написал Дэвид Лемми.

В свою очередь, Марко Рубио сообщил в Х о продуктивном разговоре с министром иностранных дел Великобритании: «Наша команда с нетерпением ждет содержательных и продуктивных технических встреч с украинскими и британскими коллегами».

Рубио также указал, что он «перенесет свою поездку в Великобританию на ближайшие месяцы».

По информации The New York Times, Рубио отменил поездку в Лондон после слов Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Ранее Зеленский заявив, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией.

По данным издания, одним из ключевых предложений Вашингтона по завершению войны является признание Украиной аннексии Крыма. Однако после отказа Зеленского принять такой вариант, поездка Рубио была отменена.

Ранее иностранные медиа также опубликовали полную версию «мирного плана Дональда Трампа».

Представитель Госдепа Тэмми Брюс объяснила решение Рубио его плотным графиком: «Это касается технических проблем в его расписании».

США на переговорах 23 апреля в Лондоне представит специальный посланник Дональда Трампа Кит Келлог, который отвечает за контакты с руководством Украины.

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