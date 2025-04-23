Акции и доллар начали восстанавливать позиции после того, как Трамп отказался увольнять главу ФРС Пауэлла

Инвесторы отреагировали повторной покупкой подешевевших акций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 23 апреля, фондовые рынки Азии начали восстанавливаться после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы, и намекнул на снижение пошлин для Китая, пишет Reuters

Отмечается, что доллар резко подскочил после того, как Трамп отказался от угроз уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. Трамп также повторил, что хочет заключить сделку с Китаем, по которой тарифы не будут приближаться к 145%, добавив, что он установит условия сделки, если Пекин не вступит в переговоры.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что, по его мнению, произойдет снижение торговой напряженности между США и Китаем, однако переговоры с Пекином еще не начались и будут «утомительными».

«Хотя пока еще рано говорить об этом, настроения на рынке явно меняются, и то, что вчера на рынках царило сильное настроение «продавайте Америку», частично изменилось», — сказал руководитель отдела исследований одной из брокерских компаний.

Инвесторы отреагировали повторной покупкой подешевевших акций. Японский Nikkei подскочил на 1,7%, а основной индекс Южной Кореи вырос на 1,4%.

В свою очередь фьючерсы S&P 500 выросли на 1,4%, а фьючерсы Nasdaq на 1,7%. Настроениям способствовали некоторые оптимистичные результаты по доходам, и даже в Tesla после закрытия торгов индекс вырос на 5%, даже несмотря на то, что прогнозы не оправдались.

Частично это произошло после заявления Илона Маска о том, что со следующего месяца он значительно сократит свое участие в работе Департамента эффективности государственного управления, чтобы больше сосредоточиться на своих компаниях.

Доллар также немного восстановил свои недавние резкие потери, поднявшись на 0,2% по отношению к японской иене до 141,77, от семимесячного минимума 139,89. Ранее он подскочил на 1,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.