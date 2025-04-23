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«Оскар» официально признал использование искусственного интеллекта в фильмах

13:42, 23 апреля 2025
Генеративный ИИ не помешает «Оскару», если за кадром – человек.
«Оскар» официально признал использование искусственного интеллекта в фильмах
Фото: Napolike.com
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Академия кинематографических искусств и наук обновила правила отбора фильмов для премии «Оскар», впервые признав роль генеративного искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно новым положениям, само использование ИИ не влияет на возможность получить номинацию. Однако важным условием остается то, насколько центральным в создании ленты было именно человеческое творчество. Это подчеркивается как ключевой критерий при оценке фильма.

Изменения в регламенте стали актуальными на фоне забастовок актеров и сценаристов в США, продолжавшихся с 2023 года. Они протестовали, в частности, из-за растущего влияния технологий на творческую индустрию. В рамках обсуждений Академия даже рассматривала возможность требовать от авторов открыто указывать, использовали ли они ИИ, однако пока от этой идеи отказались.

Кроме того, в обновленных правилах отмечается: чтобы участвовать в финальном голосовании, члены жюри должны просмотреть все фильмы в соответствующей категории. Такой подход базируется на системе доверия - участники сами подтверждают, что выполнили это условие.

Таким образом, Академия продолжает адаптироваться к изменениям в киноиндустрии, одновременно подчеркивая ценность человеческого вклада в искусство.

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ИИ

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