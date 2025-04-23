«Оскар» офіційно визнав використання штучного інтелекту у фільмах

Генеративний ШІ не завадить «Оскару», якщо за кадром — людина.

Фото: Napolike.com

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Академія кінематографічних мистецтв і наук оновила правила відбору фільмів для премії «Оскар», вперше визнавши роль генеративного штучного інтелекту у кіновиробництві. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з новими положеннями, саме використання ШІ не впливає на можливість отримати номінацію. Проте важливою умовою залишається те, наскільки центральною у створенні стрічки була саме людська творчість. Це підкреслюється як ключовий критерій при оцінці фільму.

Зміни в регламенті стали актуальними на тлі страйків акторів і сценаристів у США, що тривали з 2023 року. Вони протестували, зокрема, через зростаючий вплив технологій на творчу індустрію. У межах обговорень Академія навіть розглядала можливість вимагати від авторів відкрито вказувати, чи використовували вони ШІ, однак наразі від цієї ідеї відмовилися.

Крім того, в оновлених правилах наголошується: щоб брати участь у фінальному голосуванні, члени журі мають переглянути всі фільми у відповідній категорії. Такий підхід базується на системі довіри — учасники самі підтверджують, що виконали цю умову.

Таким чином, Академія продовжує адаптуватися до змін у кіноіндустрії, водночас підкреслюючи цінність людського внеску в мистецтво.

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