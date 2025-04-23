Як правильно сплачувати єдиний внесок — роз’яснення податківців

У Головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області роз’яснили особливості сплати єдиного внеску.
Відповідно до частини сьомої ст. 9 Закону № 2464 єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.
Платники, зазначені в абзацах третьому (фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів) та четвертому (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.
Згідно з частиною десятою ст. 9 Закону № 2464 днем сплати єдиного внеску вважається:
При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування важливо правильно заповнювати платіжні документи, вказуючи всі необхідні реквізити.
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