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Як правильно сплачувати єдиний внесок — роз’яснення податківців

21:50, 23 квітня 2025
ЄСВ сплачують шляхом перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.
Як правильно сплачувати єдиний внесок — роз’яснення податківців
Фото: freepik
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У Головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області роз’яснили особливості сплати єдиного внеску.

Відповідно до частини сьомої ст. 9 Закону № 2464 єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.

Платники, зазначені в абзацах третьому (фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів) та четвертому (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

Згідно з частиною десятою ст. 9 Закону № 2464 днем сплати єдиного внеску вважається:

  • у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки контролюючого органу або на єдиний рахунок – день списання банком, небанківським надавачем платіжних послу або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на вказані рахунки;
  • у разі сплати єдиного внеску готівкою – день прийняття до виконання банком, небанківським надавачем платіжних послуг або іншим учасником платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;
  • у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті – день надходження коштів на відповідні рахунки контролюючих органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування важливо правильно заповнювати платіжні документи, вказуючи всі необхідні реквізити.

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