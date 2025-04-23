Как правильно платить единый взнос – разъяснение налоговиков

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Житомирской области разъяснили особенности уплаты единого взноса.
Согласно части седьмой ст. 9 Закона № 2464, единый взнос уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств со своего счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг, либо на единый счет.
Плательщики, указанные в третьем абзаце (физические лица – предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) и четвертом абзаце (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) пункта 1 части первой статьи 4 Закона № 2464, которые не имеют открытого счета в банке или у небанковского поставщика платежных услуг, либо не используют единый счет, уплачивают взнос наличными через банки, небанковских платежных операторов или отделения связи.
Согласно части десятой статьи 9 Закона № 2464, днем уплаты единого взноса считается:
При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование важно правильно заполнять платежные документы, указывая все необходимые реквизиты.
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