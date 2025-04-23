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Как правильно платить единый взнос – разъяснение налоговиков

21:50, 23 апреля 2025
ЕСВ уплачивают путем перечисления безналичных средств со счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.
Как правильно платить единый взнос – разъяснение налоговиков
Фото: freepik
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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Житомирской области разъяснили особенности уплаты единого взноса.

Согласно части седьмой ст. 9 Закона № 2464, единый взнос уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств со своего счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг, либо на единый счет.

Плательщики, указанные в третьем абзаце (физические лица – предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) и четвертом абзаце (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) пункта 1 части первой статьи 4 Закона № 2464, которые не имеют открытого счета в банке или у небанковского поставщика платежных услуг, либо не используют единый счет, уплачивают взнос наличными через банки, небанковских платежных операторов или отделения связи.

Согласно части десятой статьи 9 Закона № 2464, днем уплаты единого взноса считается:

  • в случае безналичного перевода с банковского счета плательщика на соответствующие счета контролирующего органа или на единый счет — день списания платежа банком, небанковским оператором или органом Казначейства с банковского счета плательщика, независимо от времени зачисления;
  • в случае уплаты взноса наличными — день принятия к исполнению банком, небанковским оператором или другим участником платежной системы документа на перевод наличных вместе с суммой средств;
  • в случае уплаты единого взноса в иностранной валюте — день поступления средств на соответствующие счета контролирующих органов, открытые в Казначействе.

При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование важно правильно заполнять платежные документы, указывая все необходимые реквизиты.

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