В Киеве в доме оборвался лифт с человеком внутри — фото и видео

Лифт остановился на шестом этаже, а затем сорвался до второго этажа.

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В среду, 23 апреля, на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе города Киева оборвался лифт с человеком внутри. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что лифт остановился на 6-м этаже, а затем сорвался до второго этажа.

Кроме того, внутрь кабины лифта посыпались камни.

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