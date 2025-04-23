На Закарпатье суд оштрафовал врача, которая заключала декларации с пациентами из-за границы для «улучшения показателей»

Суд признал семейного врача виновной в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье суд оштрафовал врачa, которая оформляла декларации с пациентами из-за границы, чтобы получить поощрение. Приговор по делу № 297/245/25 вынес Береговский районный суд Закарпатской области.

Согласно материалам дела, находясь в должности семейного врача АЗПСМ села Шом КНП «Береговский центр первичной медико-санитарной помощи Береговского районного совета Закарпатской области», женщина в период с мая по ноябрь 2022 года, при отсутствии пациентов в медучреждении, внесла в базу данных Национальной службы здоровья Украины 9 деклараций о выборе семейного врача.

В частности, женщина, не идентифицировав пациента и не имея подписанной им декларации, использовала личные данные и четырехзначный код, полученный от третьих лиц, чтобы оформить фальшивую декларацию о выборе семейного врача.

«Указанные неправомерные действия обвиняемая совершила с целью получения от государства права на получение дополнительных средств, предусмотренных для поощрения семейных врачей за подписание деклараций с пациентами», — говорится в приговоре.

Во время судебного заседания врач признала свою вину и подтвердила, что вносила в систему декларации людей, которые в то время находились за границей, однако делала это не за деньги, а для улучшения показателей учреждения.

Суд учел, что женщина не состоит на учете у психиатра и нарколога, на работе зарекомендовала себя как ответственный сотрудник, добросовестно выполняет возложенные на нее обязанности, систематически проходит переаттестацию и повышает квалификацию, посещая врачебные конференции, курсы и тренинги.

Суд изучил материалы дела и признал семейного врача виновной в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.