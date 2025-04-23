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На Закарпатті суд оштрафував лікарку, яка укладала декларації з пацієнтами з-за кордону для «покращення показників»

17:54, 23 квітня 2025
Суд визнав сімейну лікарку винною у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і призначив їй 34 тисяч гривень штрафу.
На Закарпатті суд оштрафував лікарку, яка укладала декларації з пацієнтами з-за кордону для «покращення показників»
Фото: depositphotos
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На Закарпатті суд оштрафував лікарку, яка укладала декларації з пацієнтами з-за кордону, щоб отримати заохочення. Вирок у справі № 297/245/25 виніс Берегівський районний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи вказується, що, перебуваючи на посаді сімейного лікаря АЗПСМ с. Шом, КНП «Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної ради Закарпатської області», жінка упродовж травня-листопада 2022 року, за відсутності пацієнтів в медзакладі, внесла до бази даних Національної служби здоров’я України 9 декларацій про вибір сімейного лікаря.

Зокрема, жінка, не ідентифікувавши пацієнта та не маючи підписаної ним декларації, використала особисті дані й чотиризначний код, отримані від третіх осіб, щоб оформити фальшиву декларацію про вибір сімейного лікаря. 

«Вказані неправомірні дії обвинувачена здійснила з метою отримання від держави права на одержання додаткових коштів, передбачених на заохочення сімейних лікарів за укладання декларацій з пацієнтами», – вказується у вироку.

Під час судового засідання лікарка визнала свою вину і підтвердила, що вносила до системи декларації людей, які на той час перебували за кордоном, проте робила це не за гроші, а для покращення показників підприємства.

Суд врахував, що жінка не стоїть на обліках у психіатра та нарколога, а на роботі зарекомендувала себе відповідальним працівником і добросовісно виконує покладені на неї обов’язки, систематично проходить переатестацію та підвищує кваліфікацію, відвідуючи лікарські конференції, курси та тренінги.

Суд дослідив матеріали справи та визнав сімейну лікарку винною у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і призначив їй 34 тисяч гривень штрафу.

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