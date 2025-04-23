У Києві засудили чоловіка, який викрав телефон у лікарні

Телефон за 4000 грн обернувся двома роками за ґратами.

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Солом’янський районний суд Києва виніс вирок чоловіку з Одеси, який вкрав телефон у пацієнта столичної лікарні. Враховуючи наявність попередніх судимостей, обвинувачений отримав реальний строк — два роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку у справі №760/7644/25, інцидент стався 31 жовтня 2024 року в денний час у міській лікарні №6 у Києві. Обвинувачений, який сам перебував на лікуванні, попросив у сусіда по палаті телефон, нібито щоб подзвонити. Після цього втік із пристроєм з лікарні. Вартість викраденого склала близько 4000 гривень.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину та висловив каяття. Його дії кваліфікували як шахрайство. Оскільки це був не перший злочин обвинуваченого, суд обрав суворіше покарання — позбавлення волі.

Крім тюремного строку, чоловік має сплатити судові витрати у розмірі 1782 гривні.

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