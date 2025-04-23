У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Суд також зобов’язав американський уряд щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Фото: Getty Images

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Федеральний суд у Вашингтоні зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити діяльність медіа «Голосу Америки» та повʼязаних із ним мовників. Про це йдеться у відповідному рішенні суду.

У вівторок, 22 квітня, суд зобов’язав «вжити всіх необхідних заходів, щоб повернути співробітників і підрядників USAGM до їхнього статусу», який був до ухвалення президентом Трампом указу про продовження скорочень федеральної бюрократії.

Рішення стосується Голосу Америки, Радіо Вільна Азія, Близькосхідної мовної мережі (MBN).

Також суд зобов’язав американський уряд щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Суд відмовив у таких самих діях щодо Радіо Свобода і фонду Відкриті технології (OTF), «враховуючи їхній поточний статус».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

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