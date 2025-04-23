В США суд обязал администрацию Трампа возобновить работу «Голоса Америки»

Суд также обязал американское правительство ежемесячно отчитываться о выполнении этого решения.

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Федеральный суд в Вашингтоне обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить деятельность медиа «Голос Америки» и связанных с ним вещателей. Об этом говорится в соответствующем решении суда.

Во вторник, 22 апреля, суд обязал «предпринять все необходимые меры для возвращения сотрудников и подрядчиков USAGM к их статусу», который был у них до издания президентом Трампом указа о продолжении сокращений федеральной бюрократии.

Решение касается «Голоса Америки», «Радио Свободная Азия», Ближневосточной вещательной сети (MBN).

Также суд обязал американское правительство ежемесячно отчитываться о выполнении этого решения.

Суд отказал в аналогичных действиях в отношении «Радио Свобода» и фонда «Открытые технологии» (OTF), «учитывая их текущий статус».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

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