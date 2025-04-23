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Борьба с преступностью - Еврокомиссия планирует получить доступ к зашифрованным сообщениям

10:30, 23 апреля 2025
В ЕС продвигают инициативу, что обяжет мессенджеры предоставлять доступ к зашифрованным сообщениям, чтобы усилить борьбу с терроризмом и организованной преступностью.
Борьба с преступностью - Еврокомиссия планирует получить доступ к зашифрованным сообщениям
Фото: unsplash
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Еврокомиссия намерена получить доступ к зашифрованным сообщениям цифровой связи с целью борьбы с терроризмом и преступностью в рамках новой стратегии внутренней безопасности, сообщает Politico.

Издание указывает, что европейские правоохранители уже давно стремятся получить доступ к зашифрованным сообщениям, и теперь их поддерживает высшее руководство ЕС. На фоне всплеска преступности в Швеции и Дании — от взрывов до убийств — власти все чаще винят не только оружие, но и смартфоны, говорится в материале.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд заявил, что организованные преступные группировки через цифровые платформы нанимают детей из Швеции для совершения тяжких преступлений в Дании. Это стало возможным благодаря технологиям, которые позволяют легко охватывать широкую аудиторию и координировать действия в реальном времени. Речь идет о отмывании денег, распространении детской порнографии, наркотрафике и вербовке несовершеннолетних.

Политики и правоохранители все чаще рассматривают сквозное шифрование — обеспечивающее конфиденциальность цифровой переписки — не как преимущество, а как угрозу.

«Полиция борется с преступностью с завязанными глазами», — заявил представитель Европола Ян Оп Ген Оорт, отметив, что без законного доступа к зашифрованным данным расследования теряют эффективность.

Франция продвигает закон против наркотрафика, который, по мнению критиков, фактически запрещает шифрование. Испания также заявила о намерении запретить шифрование, а Великобритания судится с Apple, подозревая компанию в намерении тайно отслеживать зашифрованные данные.

Дания вскоре возглавит Совет ЕС и сыграет ключевую роль в продвижении законопроекта по борьбе с сексуальным насилием над детьми. Предлагаемый документ обяжет мессенджеры — даже те, что используют сквозное шифрование — сканировать весь контент для выявления запрещенных материалов.

Еврокомиссия идет дальше. Она представила новую стратегию внутренней безопасности, предусматривающую поиск «законных и эффективных» путей доступа к зашифрованным данным. Также планируется восстановление закона о хранении данных, который обяжет мессенджеры сохранять определенные данные в течение установленного срока. Предыдущая версия такого закона была отменена в 2014 году из-за нарушения прав на приватность.

«Европейские правительства сталкиваются с мощным сопротивлением: активисты, эксперты по кибербезопасности и отдельные государства выступают против ограничения шифрования. Они напоминают, что еще со времен Холодной войны криптография играла критически важную роль в защите информации, а сегодня лежит в основе банковской сферы и обмена конфиденциальными данными», — отмечает издание.

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ЕС Еврокомиссия

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