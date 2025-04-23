Боротьба зі злочинністю — Єврокомісія планує отримати доступ до зашифрованих повідомлень

У ЄС просувають ініціативу, що зобов’яже месенджери надавати доступ до зашифрованих повідомлень, щоб посилити боротьбу з тероризмом і організованою злочинністю.

Фото: unsplash

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Єврокомісія має намір отримати доступ до зашифрованих повідомлень цифрового зв’язку з метою боротьби з тероризмом і злочинністю в межах нової стратегії внутрішньої безпеки, повідомляє Politico.

Видання вказує, що європейські правоохоронці вже давно прагнуть отримати доступ до зашифрованих повідомлень, і тепер їх підтримує вище керівництво ЄС. На тлі сплеску злочинності в Швеції та Данії — від вибухів до вбивств — уряди дедалі більше звинувачують у цьому не лише зброю, а й смартфони, йдеться у матеріалі.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгорд заявив, що організовані злочинці через цифрові платформи наймають дітей зі Швеції для скоєння важких злочинів у Данії. Це стало можливим завдяки технологіям, які дозволяють легко охоплювати широку аудиторію та координувати дії в реальному часі. Йдеться про відмивання грошей, розповсюдження дитячої порнографії, наркотрафік і вербування неповнолітніх.

Політики та правоохоронці дедалі частіше вважають наскрізне шифрування — яке забезпечує конфіденційність у цифровому спілкуванні — загрозою, а не перевагою.

«Поліція бореться із злочинністю із зав'язаними очима», — заявив представник Європолу Ян Оп Ген Оорт, вказуючи на те, що без законного доступу до зашифрованих даних слідство втрачає ефективність.

Франція просуває закон проти наркотрафіку, який, на думку критиків, фактично забороняє шифрування. Іспанія також заявила про намір заборонити шифрування, а Велика Британія судиться з Apple, підозрюючи компанію в намірі приховано відслідковувати зашифровані дані.

Данія невдовзі очолить Раду ЄС і відіграватиме ключову роль у просуванні законопроекту щодо боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Запропонований документ зобов’яже месенджери — навіть ті, що використовують наскрізне шифрування — сканувати весь контент для виявлення заборонених матеріалів.

Єврокомісія йде далі. Вона представила нову стратегію внутрішньої безпеки, яка передбачає пошук «законних і ефективних» шляхів доступу до зашифрованих даних. Також планується відновлення закону про збереження даних, що зобов’яже месенджери зберігати певні дані протягом визначеного терміну. Попередню версію такого закону скасували ще у 2014 році через порушення прав на приватність.

«Європейські уряди стикаються з потужним спротивом: активісти, експерти з кібербезпеки та окремі уряди виступають проти обмеження шифрування. Вони нагадують, що ще з часів Холодної війни криптографія була критично важливою для захисту інформації, а сьогодні вона лежить в основі банкінгу й обміну конфіденційними даними», — вказує видання.

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