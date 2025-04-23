В Киеве осудили мужчину, который похитил телефон в больнице

Телефон за 4000 грн обернулся двумя годами за решеткой.

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Соломенский районный суд Киева вынес приговор мужчине из Одессы, который украл телефон у пациента столичной больницы. Учитывая наличие предыдущих судимостей, обвиняемый получил реальный срок - два года лишения свободы.

Как говорится в приговоре по делу №760/7644/25, инцидент произошел 31 октября 2024 года в дневное время в городской больнице №6 в Киеве. Обвиняемый, который сам находился на лечении, попросил у соседа по палате телефон, якобы чтобы позвонить. После этого сбежал с устройством из больницы. Стоимость похищенного составила около 4000 гривен.

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину и выразил раскаяние. Его действия квалифицировали как мошенничество. Поскольку это было не первое преступление обвиняемого, суд избрал более строгое наказание - лишение свободы.

Кроме тюремного срока, мужчина должен оплатить судебные издержки в размере 1782 гривны.

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