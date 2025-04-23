Акції та долар почали відновлювати позиції після того, як Трамп відмовився звільняти голову ФРС Пауелла

Інвестори відреагували повторною купівлею здешевілих акцій.

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У середу, 23 квітня, фондові ринки Азії почали відновлюватися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти голову Федеральної резервної системи, і натякнув на зниження мит для Китаю, пише Reuters.

Зазначається, що долар різко підскочив після того, як Трамп відмовився від погроз звільнити голову ФРС Джерома Пауелла. Трамп також повторив, що хоче укласти угоду з Китаєм, згідно з якою тарифи не наближатимуться до 145%, додавши, що він встановить умови угоди, якщо Пекін не вступить у переговори.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що, на його думку, відбудеться зниження торгової напруги між США і Китаєм, однак переговори з Пекіном ще не розпочались і будуть «виснажливими».

«Хоча поки що рано говорити про це, настрої на ринку явно змінюються, і те, що вчора на ринках панував настрій «продавайте Америку», частково змінилось», — сказав керівник відділу досліджень однієї з брокерських компаній.

Інвестори відреагували повторною купівлею здешевілих акцій. Японський Nikkei підскочив на 1,7%, а основний індекс Південної Кореї зріс на 1,4%.

У свою чергу ф’ючерси S&P 500 зросли на 1,4%, а ф’ючерси Nasdaq — на 1,7%. Настроям також сприяли деякі оптимістичні результати щодо прибутків, і навіть у Tesla після закриття торгів індекс виріс на 5%, попри те, що прогнози не виправдалися.

Частково це сталося після заяви Ілона Маска про те, що з наступного місяця він значно скоротить свою участь у роботі Департаменту ефективності державного управління, щоб більше зосередитися на своїх компаніях.

Долар також трохи відновив свої нещодавні різкі втрати, піднявшись на 0,2% щодо японської єни до 141,77, з семимісячного мінімуму 139,89. Раніше він підскочив на 1,1%.

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