Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

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Переговори, які мали відбутися сьогодні, 23 квітня, у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі за участі міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, перенесено. Про це повідомляє МЗС Великої Британії.

У заяві МЗС Великої Британії зазначається: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ».

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зробив репост повідомлення глави Державного департаменту США Марко Рубіо.

Девід Леммі повідомив, що у нього відбувся «продуктивний діалог із Рубіо».

«Велика Британія співпрацює зі США, Україною та Європою для досягнення миру та припинення незаконного вторгнення Путіна. Переговори тривають у прискореному темпі, і завтра в Лондоні відбудеться зустріч офіційних осіб. Це критичний момент для України, Великої Британії та євроатлантичної безпеки», – написав Девід Леммі.

Своєю чергою, Марко Рубіо повідомив у X про продуктивну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії: «Наша команда з нетерпінням чекає змістовних і продуктивних технічних зустрічей з українськими та британськими колегами».

Рубіо також зазначив, що він «перенесе свою поїздку до Великої Британії на найближчі місяці».

За інформацією The New York Times, Рубіо скасував поїздку до Лондона після заяв президента України Володимира Зеленського щодо Криму. Раніше Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає окупацію Криму Росією.

За даними видання, однією з ключових пропозицій Вашингтона для завершення війни є визнання Україною анексії Криму. Однак після відмови Зеленського прийняти такий варіант поїздка Рубіо була скасована.

Раніше іноземні ЗМІ також опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

Представник Держдепартаменту Теммі Брюс пояснила рішення Рубіо його щільним графіком: «Це пов’язано з технічними проблемами в його розкладі».

США на переговорах 23 квітня в Лондоні представить спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Келлог, який відповідає за контакти з керівництвом України.

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