У США запропонували Україні та Росії заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки.

Фото: Getty Images/Tom Williams/CQ-Roll Call

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Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон передав Україні та Росії "абсолютно конкретну пропозицію" щодо досягнення мирної угоди. За його словами, зараз настав момент визначитися — або прийняти запропоновані умови, або США вийдуть із переговорного процесу. Про це пише Bloomberg.

Венс заявив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін контролює нині.

"Доведеться провести деякі територіальні обміни", - сказав Венс журналістам в Індії після завершення екскурсії по Тадж-Махалу.

Він припустив, що майбутні кордони можуть не збігатися з нинішньою лінією фронту.

Однак, щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно "скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України".

Як зазначає Bloomberg, заморожування війем за наявними лініями бойових дій стане набагато більшою жертвою для України. Київ прагне повернути собі всі території на сході та півдні країни, захоплені Росією з 2014 року, включно з Кримом, і після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

За даними видання, США готові визнати контроль Росії над українським півостровом у Чорному морі та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії повідомило, що зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, запланована на 23 квітня, відкладається.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо та спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, які брали участь у перемовинах в Парижі минулого тижня, на переговорах у Лондоні будуть відсутні. Разом з тим, позицію США може представити спецпредставник Президента США Кіт Келлог.

Раніше був оприлюднений мирний план Дональда Трампа. У США називають мирний план «остаточною пропозицією» президента.

Джей Ді Венс заявив, що США можуть припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною.

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