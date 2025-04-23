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ВПЛ могут за 2 минуты рассчитать ориентировочную субсидию – заработал новый онлайн-инструмент

14:00, 23 апреля 2025
Минсоцполитики представило калькулятор для расчета субсидии на аренду жилья для ВПЛ.
ВПЛ могут за 2 минуты рассчитать ориентировочную субсидию – заработал новый онлайн-инструмент
Фото: sluga-narodu.com
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Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор, позволяющий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за несколько минут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья. Об этом народный депутат от «Слуги народа» Павел Фролов.

По его словам, калькулятор является инструментом предварительного расчета и не гарантирует автоматическое предоставление помощи, поскольку окончательное решение принимает Пенсионный фонд Украины после проверки представленной информации.

Чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо указать:

- среднемесячный доход семьи,

- количество членов семьи,

- регион проживания,

- площадь арендуемого жилья,

- сумму арендной платы.

Калькулятор доступен онлайн, а сам процесс расчета занимает 1-2 минуты. Его цель - упростить доступ к информации и стимулировать ВПЛ оформлять эту форму государственной поддержки.

«Этот калькулятор даст возможность семьям ВПЛ за короткий период времени получить информацию о потенциальном размере субсидии на аренду жилья от государства и мотивировать к оформлению этого вида государственной помощи. Этот калькулятор является ориентировочным, он не гарантирует предоставления субсидии, ведь право на назначение такой субсидии определяет пенсионный фонд после получения необходимой информации и ее проверки», - отметил Фролов.

Новый инструмент появился в рамках обновленной правительственной программы субсидий для переселенцев. Среди ключевых изменений:

- отменено ограничение относительно возможности получать субсидию только в течение одного года;

- предусмотрено автоматическое продление выплат на шесть месяцев;

- разрешено оформление субсидии на аренду части жилья - комнаты или части дома.

По состоянию на середину апреля по всей стране было подано около 100 заявок на получение этой субсидии, из которых ориентировочно 30 уже завершились заключением договоров.

В парламентском комитете по вопросам защиты прав ВПЛ отмечают, что программа еще недостаточно популярна среди переселенцев. Именно поэтому, по словам Фролова, важно усилить информационную кампанию на уровне правительства и областных администраций.

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Минсоцполитики ВПЛ субсидия

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