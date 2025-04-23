У Римі через наплив паломників на прощання з Папою Франциском ввели надзвичайні заходи безпеки

Лише 23 квітня очікується до пів мільйона паломників.

Джерело фото: vaticannews.va

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У Римі запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікуваний наплив паломників на прощання з Папою Римським Франциском. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Як вказує Укрінформ, дипломат заявив, що труну з тілом понтифіка перенесли з каплиці святої Марти в домі святої Марти, де проживав Папа Франциск, до собору Святого Петра для прощання.

«Звісно, що зараз у Римі надзвичайні заходи безпеки – лише сьогодні очікується до пів мільйона паломників, що підійдуть до труни Папи Франциска, починаючи з 11 години за місцевим часом. Наступними днями, коли вона буде відкрита для пошанування до опівночі, очікують ще більше бажаючих віддати останню шану. Тож очевидно, що ці заходи безпеки вмотивовані у цій ситуації», - пояснив Юраш.

Як ми писали, на другий день Великодня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска, який керував Святим Престолом уже майже 12 років. Йому було 88 років.

Його смерть знаменує завершення важливої епохи у Ватикані. Тепер перед кардиналами стоїть завдання — обрати нового главу Римо-католицької церкви.

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