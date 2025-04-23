Практика судів
  1. У світі

У Римі через наплив паломників на прощання з Папою Франциском ввели надзвичайні заходи безпеки

14:18, 23 квітня 2025
Лише 23 квітня очікується до пів мільйона паломників.
У Римі через наплив паломників на прощання з Папою Франциском ввели надзвичайні заходи безпеки
Джерело фото: vaticannews.va
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Римі запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікуваний наплив паломників на прощання з Папою Римським Франциском. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Як вказує Укрінформ, дипломат заявив, що труну з тілом понтифіка перенесли з каплиці святої Марти в домі святої Марти, де проживав Папа Франциск, до собору Святого Петра для прощання.

«Звісно, що зараз у Римі надзвичайні заходи безпеки – лише сьогодні очікується до пів мільйона паломників, що підійдуть до труни Папи Франциска, починаючи з 11 години за місцевим часом. Наступними днями, коли вона буде відкрита для пошанування до опівночі, очікують ще більше бажаючих віддати останню шану. Тож очевидно, що ці заходи безпеки вмотивовані у цій ситуації», - пояснив Юраш.

Як ми писали, на другий день Великодня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска, який керував Святим Престолом уже майже 12 років. Йому було 88 років.

Його смерть знаменує завершення важливої епохи у Ватикані. Тепер перед кардиналами стоїть завдання — обрати нового главу Римо-католицької церкви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне переміщення дітей пропонують карати до 12 років позбавлення волі – комітет рекомендував розширити поняття воєнних злочинів

За незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді