Що відбувається у Ватикані після смерті Папи Римського Франциска: процедура обрання наступника

Що таке конклав і як кардинали обирають нового Папу Римського.

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На другий день Великодня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска, який керував Святим Престолом уже майже 12 років. Йому було 88 років.

Його смерть знаменує завершення важливої епохи у Ватикані. Тепер перед кардиналами стоїть завдання — обрати нового главу Римо-католицької церкви.

Процес обрання Папи Римського, укорінений у вікових традиціях, відбудеться на таємному конклаві в Сикстинській капелі.

Офіційне підтвердження смерті Папи Римського

Про смерть понтифіка офіційно оголошує не лікар і не речник Ватикану, а кардинал-камерленг. Саме він тричі звертається до Папи на ім’я в присутності церковної верхівки, і якщо відповіді немає - виголошує фразу латиною: Vere Papa mortuus est – «Папа дійсно помер». З цього моменту починається так званий період Sede Vacante - час, коли Апостольський престол залишається вакантним.

Ці дні сповнені жалоби та церемоній. Щодня в базиліці святого Петра служать меси-реквієми за покійним понтифіком. Люди прощаються з його тілом, що виставлене у соборі. А десь за лаштунками високі ієрархи готуються до наступного акту цього сакрального сценарію. Саме в цей час камерленг знищує «перстень рибалки» - папську печатку, якою підписувалися документи. Символ влади, який більше не належить нікому.

Похоронна церемонія Папи Римського

Похоронна церемонія зазвичай проходить на 4-7 день після смерті. Її очолює декан Колегії кардиналів. І хоча протокол залишився величним, Папа Франциск змінив його у бік простоти: відмовився від трьох трун і високих подіумів. І навіть заздалегідь обрав для себе не Ватиканські гроти, де лежить більшість його попередників, а базиліку Санта-Марія-Маджоре - улюблену святиню в Римі.

Як обирають нового Папу Римського

Після прощання - час обирати нового Папу. Вибори нового Папи розпочинаються не раніше ніж на 15-й і не пізніше ніж на 20-й день після смерті понтифіка.

Ключову роль у процесі обрання нового Папи відіграє Колегія кардиналів. Саме кардинали, які ще не досягли 80-річного віку на момент початку вакансії Престолу, мають право брати участь у виборах. Вони збираються у Ватикані для участі у Папському Конклаві.

Папський Конклав – це зібрання кардиналів-виборців для обрання нового Папи. Він відбувається у Сикстинській капелі в Апостольському палаці у Ватикані. Процес Конклаву є надзвичайно таємним. Кардинали перебувають в ізоляції від зовнішнього світу, і всі засоби зв'язку заборонені. Це робиться для забезпечення духовної атмосфери та уникнення будь-якого тиску ззовні на виборців.

Вибори Папи відбуваються за чітким регламентом, що включає щоденні голосування, молитви та церемонії, які можуть тривати декілька днів або навіть тижнів. У перший день можливе лише одне голосування, а надалі — по чотири: два зранку і два ввечері.

Якщо протягом трьох днів не вдається досягти згоди, голосування призупиняють на день для молитви. Надалі кожні сім безуспішних турів голосування супроводжуються перервами та зверненнями до старших членів Колегії кардиналів — диякона, пресвітера або єпископа. У разі тривалого безрезультатного голосування кардинали можуть залишити лише двох кандидатів з найбільшою підтримкою або погодитися на обрання Папи абсолютною більшістю голосів.

Процедура голосування складається з трьох етапів: підготовки бюлетенів (pre-scrutinium), самого голосування (scrutinium) та підрахунку результатів (post-scrutinium). Перед вкиданням бюлетеня кожен кардинал дає присягу перед Богом, а сам бюлетень залишається анонімним — на відміну від історичних практик, коли його підписували.

Усі бюлетені зберігаються в спеціальній урні, а після підрахунку голосів спалюються. Саме дим із комина Сикстинської капели сигналізує про результат: чорний — якщо Папу не обрано, білий — якщо нового понтифіка вже обрали. Для уникнення плутанини з 2005 року білий дим супроводжується також дзвонами.

Коли один з кандидатів набирає необхідну кількість голосів, кардинал-декан ставить йому історичне запитання: "Чи приймаєш ти обрання на Верховного Первосвященника?" У разі згоди новообраний Папа обирає собі нове ім’я, яке публічно оголошується з балкона Собору святого Петра.

Перед виходом до вірян новообраний понтифік заходить до так званої "кімнати плачу", де переодягається у білий папський одяг. Після цього він приймає вітання від інших кардиналів у капелі, а потім з’являється на лоджії собору, щоб дати перше благословення "Urbi et Orbi" — Місту і світу.

Кульмінацією процесу стає історична фраза, яку виголошує кардинал-протодиякон: "Habemus Papam!" — "Маємо Папу!". Цей момент символізує народження нового духовного лідера для мільйонів католиків у всьому світі.

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