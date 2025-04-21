Что происходит в Ватикане после смерти Папы Римского Франциска: процедура избрания преемника

Что такое конклав и кардиналы выбирают нового Папу Римского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во второй день Пасхи стало известно о смерти Папы Римского Франциска, который возглавлял Святой Престол почти 12 лет. Ему было 88 лет.

Его смерть знаменует завершение важной эпохи в Ватикане. Теперь перед кардиналами стоит задача — избрать нового главу Римско-католической церкви.

Процесс избрания Папы Римского, укоренённый в вековых традициях, пройдёт на тайном конклаве в Сикстинской капелле.

Официальное подтверждение смерти Папы Римского

О смерти понтифика официально объявляет не врач и не пресс-секретарь Ватикана, а кардинал-камерленго. Именно он трижды обращается к Папе по имени в присутствии церковной верхушки, и если не получает ответа — произносит фразу на латыни: Vere Papa mortuus est — «Папа действительно умер». С этого момента начинается так называемый период Sede Vacante — время, когда Апостольский престол остаётся вакантным.

Эти дни наполнены трауром и церемониями. Каждый день в базилике Святого Петра служатся мессы-реквиемы по усопшему понтифику. Люди прощаются с его телом, выставленным в соборе. А за кулисами высокопоставленные иерархи готовятся к следующему акту этого сакрального сценария. Именно в это время камерленго уничтожает «перстень рыбака» — папскую печать, которой подписывались документы. Символ власти, который больше никому не принадлежит.

Похоронная церемония Папы Римского

Похороны, как правило, проходят на 4–7 день после смерти. Церемонию возглавляет декан Коллегии кардиналов. Хотя протокол сохранил величие, Папа Франциск изменил его в сторону простоты: отказался от трёх гробов и высоких подиумов. Он заранее выбрал не Ватиканские гроты, где покоится большинство его предшественников, а базилику Санта-Мария-Маджоре — своё любимое святилище в Риме.

Как выбирают нового Папу Римского

После прощания наступает время выбирать нового Папу. Выборы начинаются не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после смерти понтифика.

Ключевую роль в процессе играет Коллегия кардиналов. Только кардиналы, которым на момент начала вакантности Престола не исполнилось 80 лет, имеют право голоса. Они собираются в Ватикане для участия в Папском конклаве.

Папский конклав — это собрание кардиналов-выборщиков для избрания нового Папы. Он проходит в Сикстинской капелле Апостольского дворца. Процесс крайне секретен: кардиналы изолированы от внешнего мира, все средства связи запрещены. Это нужно для духовной атмосферы и исключения внешнего давления.

Выборы проходят по строгому регламенту: ежедневные голосования, молитвы и церемонии могут длиться несколько дней или недель. В первый день — одно голосование, затем — по четыре в день: два утром и два вечером.

Если за три дня не удаётся достичь согласия, голосование приостанавливают на день для молитвы. Далее каждые семь безуспешных туров сопровождаются перерывами и обращениями к старшим кардиналам — дьякону, пресвитеру или епископу. При длительном тупике можно оставить двух кандидатов с наибольшей поддержкой или выбрать Папу простым большинством.

Процедура голосования включает три этапа: подготовку бюллетеней (pre-scrutinium), само голосование (scrutinium) и подсчёт результатов (post-scrutinium). Перед тем как опустить бюллетень, каждый кардинал приносит присягу перед Богом. Бюллетени анонимны — в отличие от прошлого, когда их подписывали.

Все бюллетени сжигаются в специальной печи. Именно дым из дымохода Сикстинской капеллы сигнализирует о результате: чёрный — Папа не выбран, белый — понтифик избран. Чтобы избежать путаницы, с 2005 года белый дым сопровождают колокола.

Когда один из кандидатов набирает нужное количество голосов, декан кардиналов задаёт исторический вопрос: «Принимаешь ли ты избрание на Верховного Первосвященника?» В случае согласия избранный Папа выбирает себе новое имя, которое затем объявляется с балкона собора Святого Петра.

Перед выходом к верующим новоизбранный Папа заходит в так называемую «комнату слёз», где облачается в белые папские одежды. Затем он принимает поздравления от других кардиналов и выходит на лоджию собора, чтобы дать первое благословение Urbi et Orbi — «Граду и миру».

Кульминацией становится историческая фраза, которую произносит кардинал-протодьякон: Habemus Papam! — «У нас есть Папа!». Этот момент символизирует рождение нового духовного лидера для миллионов католиков по всему миру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.