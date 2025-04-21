Папа Римский Франциск накануне смерти провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом

Джей Ди Вэнс отреагировал на смерть Папы Римского Франциска.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 апреля в Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск провёл короткую частную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что встреча длилась несколько минут и стала поводом для обмена пасхальными пожеланиями.

Джей Ди Вэнс отреагировал на смерть Папы Римского. Вэнс отметил, что понтифик был «очевидно болен» во время встречи с ним.

«Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Моё сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад увидеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я всегда буду помнить его за проповедь, приведённую ниже, которую он произнёс в первые дни COVID. Это было действительно очень красиво. Пусть Бог упокоит его душу», — написал Джей Ди Вэнс в соцсети X.

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