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Папа Римський Франциск напередодні смерті провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом

12:39, 21 квітня 2025
Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського Франциска.
Папа Римський Франциск напередодні смерті провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.

У Великдень 20 квітня Папа Римський Франциск мав коротку приватну зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу повідомили, що вона тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського. Венс зазначив, що понтифік був «очевидно хворий» під час зустрічі з ним.

«Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які любили його. Я був радий його вчора побачити, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я завжди буду пам’ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Хай Бог упокоїть його душу», - написав Джей Ді Венс у соцмережі Х.

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Ватикан

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