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Сліди посилок без трек-номера – Укрпошта готує оновлений мобільний застосунок

15:39, 21 квітня 2025
Оновлений застосунок Укрпошти вийде до літа.
Сліди посилок без трек-номера – Укрпошта готує оновлений мобільний застосунок
Фото: Chas.News
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«Укрпошта» планує запустити оновлений мобільний застосунок з розширеним функціоналом до кінця першого півріччя 2025 року. Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Новий застосунок, за словами очільника компанії, не лише спростить відстеження посилок, а й дозволить користувачам взаємодіяти з митницею, змінювати місце доставки та отримувати детальну інформацію про всі поштові операції.

Серед ключових нововведень:

  • Push-сповіщення про статус посилок на кожному етапі – від приймання до доставки;
  • Онлайн-митне оформлення, включно з підтвердженням документів;
  • Переспрямування відправлень без необхідності дзвінків чи особистих візитів;
  • Доступ до історії відправлень і платежів;
  • Прогнозована дата доставки прямо в інтерфейсі застосунку.

«Ми створюємо застосунок на новій архітектурі силами нашого IT-департаменту. Тепер користувачам не доведеться вручну вводити трек-номер, щоб дізнатися, де їхня посилка», – пояснив Смілянський.

За його словами, запуск став можливим завдяки масштабній автоматизації процесів, на яку у 2024 році компанія витратила близько 1 мільярда гривень власних коштів. Ця сума включає гарантії на п’ять років.

На тлі оновлень у цифрових сервісах компанія також опинилася в центрі уваги через питання прозорості використання коштів. Зокрема, виникли запитання щодо механізмів співпраці з благодійними організаціями та збору пожертв через «Укрпошту». У компанії наразі немає публічної інформації про порядок відбору партнерів для таких ініціатив.

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Укрпошта

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