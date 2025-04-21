Следы посылок без трек-номера – Укрпочта готовит обновленное мобильное приложение

Обновленное приложение Укрпочты выйдет к лету.

Фото: Chas.News

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«Укрпочта» планирует запустить обновленное мобильное приложение с расширенным функционалом до конца первого полугодия 2025 года. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Новое приложение, по словам главы компании, не только упростит отслеживание посылок, но и позволит пользователям взаимодействовать с таможней, менять место доставки и получать подробную информацию обо всех почтовых операциях.

Среди ключевых нововведений:

Push-оповещение о статусе посылок на каждом этапе - от приема до доставки;

Онлайн-таможенное оформление, включая подтверждение документов;

Перенаправление отправлений без необходимости звонков или личных визитов;

Доступ к истории отправлений и платежей;

Прогнозируемая дата доставки прямо в интерфейсе приложения.

«Мы создаем приложение на новой архитектуре силами нашего IT-департамента. Теперь пользователям не придется вручную вводить трек-номер, чтобы узнать, где их посылка», - пояснил Смелянский.

По его словам, запуск стал возможным благодаря масштабной автоматизации процессов, на которую в 2024 году компания потратила около 1 миллиарда гривен собственных средств. Эта сумма включает гарантии на пять лет.

На фоне обновлений в цифровых сервисах компания также оказалась в центре внимания из-за вопроса прозрачности использования средств. В частности, возникли вопросы относительно механизмов сотрудничества с благотворительными организациями и сбора пожертвований через «Укрпочту». В компании пока нет публичной информации о порядке отбора партнеров для таких инициатив.

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