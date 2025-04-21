Практика судов
  1. В Украине

Следы посылок без трек-номера – Укрпочта готовит обновленное мобильное приложение

15:39, 21 апреля 2025
Обновленное приложение Укрпочты выйдет к лету.
Следы посылок без трек-номера – Укрпочта готовит обновленное мобильное приложение
Фото: Chas.News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» планирует запустить обновленное мобильное приложение с расширенным функционалом до конца первого полугодия 2025 года. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Новое приложение, по словам главы компании, не только упростит отслеживание посылок, но и позволит пользователям взаимодействовать с таможней, менять место доставки и получать подробную информацию обо всех почтовых операциях.

Среди ключевых нововведений:

  • Push-оповещение о статусе посылок на каждом этапе - от приема до доставки;
  • Онлайн-таможенное оформление, включая подтверждение документов;
  • Перенаправление отправлений без необходимости звонков или личных визитов;
  • Доступ к истории отправлений и платежей;
  • Прогнозируемая дата доставки прямо в интерфейсе приложения.

«Мы создаем приложение на новой архитектуре силами нашего IT-департамента. Теперь пользователям не придется вручную вводить трек-номер, чтобы узнать, где их посылка», - пояснил Смелянский.

По его словам, запуск стал возможным благодаря масштабной автоматизации процессов, на которую в 2024 году компания потратила около 1 миллиарда гривен собственных средств. Эта сумма включает гарантии на пять лет.

На фоне обновлений в цифровых сервисах компания также оказалась в центре внимания из-за вопроса прозрачности использования средств. В частности, возникли вопросы относительно механизмов сотрудничества с благотворительными организациями и сбора пожертвований через «Укрпочту». В компании пока нет публичной информации о порядке отбора партнеров для таких инициатив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Получатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, утратят право на отсрочку – Кабмин внес законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносятся в пользу студентов, а также тем, что увеличилось количество студентов профессионально-технического и профессионального предвысшего образования среди военнообязанных мужчин старше 25 лет.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді