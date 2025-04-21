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Подросткам, которые избили военного в Киеве, сообщили о подозрении

12:22, 21 апреля 2025
В суд уже направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Подросткам, которые избили военного в Киеве, сообщили о подозрении
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В Киеве четырем несовершеннолетним, избившим военного в Гидропарке, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и один 15-летний юноша, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

«Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным. Видео стычки зафиксировали очевидцы», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что злоумышленникам грозит наказание сроком до 4 лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

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прокуратура Киев

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