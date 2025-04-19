В Киеве группа подростков напала на военного — двоих уже задержала полиция, видео

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 18 апреля, в Киеве возле станции метро «Гидропарк» группа подростков напала на военнослужащего.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Подростки повалили военного на землю и начали избивать его руками и ногами.

«Полицейские задержали двух нападавших. Это — 17-летние местные жители. Правоохранители принимают меры по установлению остальных участников нападения», — отметили в полиции.

В полиции также добавили, что пострадавшему мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом).

Также в сети было опубликовано видео инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.