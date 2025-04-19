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У Києві група підлітків напала на військового — двох вже затримала поліція, відео

08:12, 19 квітня 2025
Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників.
У Києві група підлітків напала на військового — двох вже затримала поліція, відео
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У п’ятницю, 18 квітня, у Києві біля станції метро «Гідропарк» група підлітків напала на військовослужбовця.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Підлітки повалили військового на землю і почали бити руками та ногами.

«Поліцейські затримали двох нападників Це - 17-річні місцеві жителі, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників», - зазначили в поліції.

У поліції додали, що лікарі надають необхідну допомогу постраждалому чоловікові. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом).

Також в мережі оприлюднили відео інциденту.

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Національна поліція Київ

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