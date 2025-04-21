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Підліткам, які побили військового у Києві, повідомили про підозру

12:22, 21 квітня 2025
До суду вже скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Підліткам, які побили військового у Києві, повідомили про підозру
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У Києві чотирьом неповнолітнім, які побили військового у Гідропарку, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.

«Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці», - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що зловмисникам загрожує покарання на строк до 4 років позбавлення волі.

У прокуратурі додали, що до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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прокуратура Київ

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