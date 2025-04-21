Кабмін пропонує поширити право на відстрочку на педагогів державних та комунальних закладів позашкільної освіти, але не на всіх

Відстрочку можуть отримати педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, проте лише за сукупності певних умов.

Фото: nung.edu.ua

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Кабмін пропонує поширити право на відстрочку на певні категорії педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти. Відповідний законопроект 13193 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти уряд зареєстрував у Верховній Раді.

Пропонується внести зміни до п. 2 ч. 3 ст. 23, відповідно до яких призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти,

наукові працівники наукових установ і організацій,

науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь,

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

При цьому встановити, що норма цього пункту поширюється на:

відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки,

а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Уряд пояснює це «проблемою у сфері вищої освіти», а саме, що законом від 6 червня 2024 року № 3791-ІХ «щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» посилено значення наукової роботи в закладах вищої освіти внаслідок чого частина науково-педагогічних працівників з науковими ступенями перейде до складу педагогічних працівників.

Згідно з вимогами ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначені педагогічні працівники закладів вищої освіти з науковими ступенями, які є гарантами виконання освітніх програм, втрачають право відстрочки.

Крім того, 4 квітня 2025 року міністр культури вніс пропозицію щодо поширення норми стосовно відстрочки від призову і на педагогічних працівників закладів позашкільної освіти за мистецьким та спортивним напрямами. Пропозиція підтримана урядом.

В свою чергу, хоча міністерство молоді та спорту надало пропозиції щодо додаткового поширення права відстрочки на тренерів-викладачів за фізкультурно-спортивним напрямом, але вона не врахована.

«З огляду на те, що тренери-викладачі за фізкультурно-спортивним напрямом закладів позашкільної освіти не відносяться до педагогічних працівників, визначених переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабміну №963, пропозиції Мінмолодьспорту не враховані», зазначив Кабмін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі прийняття цього законопроекту здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку, а для здобувачів вищої освіти будуть нові умови стосовно послідовності її отримання.

Автор: Наталя Мамченко

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