Пентагон спростував «злив» у Signal – Гегсет не писав про атаки у чаті

У Пентагоні назвали фейком заяви про витік даних через Signal.

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У Пентагоні заперечили повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони США Піт Гегсет нібито розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті месенджера Signal.

Речник Пентагону Шон Парнелл назвав цю інформацію «вкидом» і заявив, що журналісти посилалися лише на слова осіб, які нещодавно були звільнені. За його словами, ці люди можуть мати мотив саботувати діяльність міністра та президента.

«У жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію», – наголосив Парнелл. За його словами, заяви про те, що Гегсет обговорював плани атаки в чаті з дружиною, братом і особистим адвокатом, не відповідають дійсності.

Він також додав, що офіс міністра оборони продовжує посилювати свою роботу та ефективно реалізовує завдання, поставлені президентом Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника керівника апарату та старшого радника у своєму головному офісі на тлі скандалу з витоком даних. Більш того, виявилося, що чат у Signal був не один. Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситах ще в одному чаті Signal, з дружиною, братом та адвокатом.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Натомість Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

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