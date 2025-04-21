Пентагон опроверг «слив» в Signal – Гегсет не писал об атаках в чате

В Пентагоне назвали фейком заявления об утечке данных через Signal.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пентагоне опровергли сообщения СМИ о том, что министр обороны США Пит Гегсет якобы раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате мессенджера Signal.

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал эту информацию «вбросом» и заявил, что журналисты ссылались лишь на слова лиц, которые недавно были освобождены. По его словам, эти люди могут иметь мотив саботировать деятельность министра и президента.

«Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались изложить эту историю», - подчеркнул Парнелл. По его словам, заявления о том, что Гегсет обсуждал планы атаки в чате с женой, братом и личным адвокатом, не соответствуют действительности.

Он также добавил, что офис министра обороны продолжает усиливать свою работу и эффективно реализовывает задачи, поставленные президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что министр обороны Пит Хегсет останется без руководителя аппарата, замруководителя аппарата и старшего советника в своем головном офисе на фоне скандала с утечкой данных. Более того, оказалось, что чат у Signal был не один. Пит Гегсет делился секретными планами ударов по хуситам еще в одном чате Signal, с женой, братом и адвокатом.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.