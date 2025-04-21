Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Фото: nung.edu.ua

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Кабинет Министров предлагает распространить право на отсрочку на определенные категории педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования. Соответствующий законопроект 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и студентов правительство зарегистрировало в Верховной Раде.

Предлагается внести изменения в пункт 2 части 3 статьи 23, согласно которым призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

научные, научно-педагогические, педагогические работники учреждений высшего образования;

научные работники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего и внешкольного образования.

При этом устанавливается, что норма этого пункта распространяется на:

соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по художественным, эколого-натуралистическим, научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, спортивным, военно-патриотическим направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Правительство объясняет это «проблемой в сфере высшего образования», а именно тем, что законом от 6 июня 2024 года №3791-ІХ «о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования» усилено значение научной работы в вузах, в результате чего часть научно-педагогических работников с научными степенями перейдет в состав педагогических работников.

Согласно требованиям части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», указанные педагогические работники учреждений высшего образования с научными степенями, являющиеся гарантами выполнения образовательных программ, теряют право на отсрочку.

Кроме того, 4 апреля 2025 года министр культуры внес предложение о распространении нормы об отсрочке от призыва также на педагогических работников учреждений внешкольного образования по художественным и спортивным направлениям. Предложение поддержано правительством.

В свою очередь, хотя Министерство молодежи и спорта предложило дополнительно распространить право на отсрочку на тренеров-преподавателей по физкультурно-спортивному направлению, это предложение не было учтено.

«Поскольку тренеры-преподаватели по физкультурно-спортивному направлению учреждений внешкольного образования не относятся к педагогическим работникам, определенным перечнем должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденным постановлением Кабмина №963, предложения Минмолодежьспорта не были учтены», – отметил Кабмин.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае принятия этого законопроекта студенты профтехообразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку, а для студентов высшего образования будут введены новые условия относительно последовательности его получения.

Автор: Наталя Мамченко

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