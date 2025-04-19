Побиття військового у Києві — поліція затримала ще двох підлітків, фото

Загалом правоохоронці затримали чотирьох молодиків віком від 15 до 17 років.

Фото: npu.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 18 квітня у Києві біля станції метро «Гідропарк» група підлітків напала на військовослужбовця. У цей же день двох нападників затримала поліція.

19 квітня Національна поліція України повідомила, що у результаті проведених оперативних заходів затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років.

Зловмисникам готується повідомлення про підозру.

За вказаним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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