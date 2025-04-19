Избиение военного в Киеве — полиция задержала еще двух подростков, фото

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 апреля в Киеве возле станции метро «Гидропарк» группа подростков напала на военнослужащего. В тот же день полиция задержала двух нападавших.
19 апреля Национальная полиция Украины сообщила, что в результате проведенных оперативных мероприятий задержали еще двух нападавших — это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.
Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении.
По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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