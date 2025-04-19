Оформление паспорта вместо утраченного или украденного — какие документы нужны

15:42, 19 апреля 2025
Для оформления документа следует обратиться в органы Государственной миграционной службы.
Человек, который потерял паспорт или у которого его украли, должен оформить новый. Для этого нужно обратиться в органы ГМС.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны, сколько ждать и за что нужно платить.
Какие документы нужны:
- заявление установленного образца о потере/краже паспорта
- выписка из ЕРГР (если паспорт был украден в Украине)
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПО, лиц за границей)
- фото 10×15 см (для лиц с ограниченной подвижностью или под стражей/на лечении)
- заграничный паспорт (даже с просроченным сроком действия)
- заявление о снятии с консульского учёта (при необходимости)
- документы об оплате административного сбора или освобождении от него
- документ законного представителя и доверенность (при необходимости)
- карта плательщика налогов
- документы о месте проживания, детях, браке/разводе, смене имени и т.п.
Сколько изготавливается паспорт:
- в течение 20 дней
- если нужно срочно — в течение 10 дней
Нужно ли платить за оформление паспорта:
Да. Стоимость административного сбора — 558 грн, за срочное оформление — 928 грн.
Кроме того, за утерю паспорта придётся заплатить штраф (от 17 до 51 грн).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.