Оформление паспорта вместо утраченного или украденного — какие документы нужны

Для оформления документа следует обратиться в органы Государственной миграционной службы.

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Человек, который потерял паспорт или у которого его украли, должен оформить новый. Для этого нужно обратиться в органы ГМС.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны, сколько ждать и за что нужно платить.

Какие документы нужны:

заявление установленного образца о потере/краже паспорта

выписка из ЕРГР (если паспорт был украден в Украине)

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПО, лиц за границей)

фото 10×15 см (для лиц с ограниченной подвижностью или под стражей/на лечении)

заграничный паспорт (даже с просроченным сроком действия)

заявление о снятии с консульского учёта (при необходимости)

документы об оплате административного сбора или освобождении от него

документ законного представителя и доверенность (при необходимости)

карта плательщика налогов

документы о месте проживания, детях, браке/разводе, смене имени и т.п.

Сколько изготавливается паспорт:

в течение 20 дней

если нужно срочно — в течение 10 дней

Нужно ли платить за оформление паспорта:

Да. Стоимость административного сбора — 558 грн, за срочное оформление — 928 грн.

Кроме того, за утерю паспорта придётся заплатить штраф (от 17 до 51 грн).

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