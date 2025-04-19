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Оформление паспорта вместо утраченного или украденного — какие документы нужны

15:42, 19 апреля 2025
Для оформления документа следует обратиться в органы Государственной миграционной службы.
Оформление паспорта вместо утраченного или украденного — какие документы нужны
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Человек, который потерял паспорт или у которого его украли, должен оформить новый. Для этого нужно обратиться в органы ГМС.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны, сколько ждать и за что нужно платить.

Какие документы нужны:

  • заявление установленного образца о потере/краже паспорта
  • выписка из ЕРГР (если паспорт был украден в Украине)
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПО, лиц за границей)
  • фото 10×15 см (для лиц с ограниченной подвижностью или под стражей/на лечении)
  • заграничный паспорт (даже с просроченным сроком действия)
  • заявление о снятии с консульского учёта (при необходимости)
  • документы об оплате административного сбора или освобождении от него
  • документ законного представителя и доверенность (при необходимости)
  • карта плательщика налогов
  • документы о месте проживания, детях, браке/разводе, смене имени и т.п.

Сколько изготавливается паспорт:

  • в течение 20 дней
  • если нужно срочно — в течение 10 дней

Нужно ли платить за оформление паспорта:

Да. Стоимость административного сбора — 558 грн, за срочное оформление — 928 грн.

Кроме того, за утерю паспорта придётся заплатить штраф (от 17 до 51 грн).

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