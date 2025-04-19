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В Запорожье медики присвоили 600 тысяч гривен НСЗУ на фиктивном декларировании пациентов

15:24, 19 апреля 2025
Злоумышленники подыскивали граждан с оккупированных территорий или выехавших за границу, и без их ведома онлайн оформляли декларации через аутентификацию с купленными SIM-картами.
В Запорожье медики присвоили 600 тысяч гривен НСЗУ на фиктивном декларировании пациентов
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В Запорожье сообщено о подозрении владельцу и двум врачам частной клиники в присвоении почти 600 тысяч гривен Национальной службы здравоохранения Украины через фиктивное декларирование пациентов. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, директор медицинского центра организовал схему незаконного присвоения средств НСЗУ путем фиктивного декларирования пациентов.

К преступной деятельности он привлек двух подчиненных врачей, с которыми находился в доверительных отношениях.

Согласно разработанному плану, участники группы подыскивали граждан, преимущественно с временно оккупированных территорий или тех, кто уехал за границу, и без их ведома оформляли с ними декларации онлайн — с помощью аутентификации через заранее приобретенные SIM-карты мобильных операторов.

Недостоверные сведения о якобы взаимодействии между врачом и пациентом вносились в медицинскую информационную систему Helsi.

В дальнейшем они отчитывались перед НСЗУ о количестве заключенных деклараций и получали соответствующее финансирование от государства.

С апреля по декабрь 2024 года таким образом им удалось незаконно присвоить почти 600 тысяч гривен.

Следствием установлено 1361 фиктивную медицинскую запись, осуществленную участниками преступной группы.

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прокуратура деньги Запорожье больница

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