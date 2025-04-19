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У Запоріжжі медики привласнили 600 тисяч гривень НСЗУ на фіктивному декларуванні пацієнтів

15:24, 19 квітня 2025
Зловмисники підшукували громадян з окупованих територій або тих, хто виїхав за кордон, і без їх відома онлайн оформлювали декларації через автентифікацію з купленими SIM-картами.
У Запоріжжі медики привласнили 600 тисяч гривень НСЗУ на фіктивному декларуванні пацієнтів
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У Запоріжжі повідомлено про підозру власнику та двом лікарям приватної клініки у привласненні майже 600 тисяч гривень Національної служби здоров’я України на фіктивному декларуванні пацієнтів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, директор медичного центру організував схему незаконного привласнення коштів НСЗУ шляхом фіктивного декларування пацієнтів.

Так, до злочинної діяльності він залучив двох підлеглих лікарів, із якими мав довірливі стосунки.

За розробленим планом учасники угруповання підшукували громадян, переважно з тимчасово окупованих територій або тих, хто виїхав за кордон, і без їх відома онлайн, через автентифікацію за допомогою заздалегідь придбаних SIM-карт мобільних операторів, оформлювали з ними декларації.

Недостовірні дані про таку взаємодію між лікарем і пацієнтом вносили до медичної інформаційної системи Helsi.

Надалі звітували до НСЗУ про кількість укладених декларацій та отримували від держави відповідне фінансування.

З квітня по грудень 2024 року у такий спосіб їм вдалося незаконно привласнити майже 600 тисяч гривень.

Слідством встановлено 1361 фіктивний медичний запис, здійснений учасниками злочинної групи.

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