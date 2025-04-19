Практика судів
  1. В Україні

Податківці нагадали, коли можна не подавати декларацію про доходи

16:19, 19 квітня 2025
Існують випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається.
Податківці нагадали, коли можна не подавати декларацію про доходи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області роз’яснили, коли обов’язок платника щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається.

Громадяни, які протягом звітного року отримували доходи, які підлягають оподаткуванню але з яких не було сплачено податок, зобов'язані до 1 травня наступного за звітним роком задекларувати такі доходи.

Порядок подання фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб податкової декларації про майновий стан і доходи встановлено ст. 179 ПКУ.

Водночас, пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначені випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо, зокрема, такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.

Також декларація не подається у випадках, прямо передбачених ПКУ. У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені ПКУ.

Згідно з підпунктом 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень).

Положення підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ. (Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.) 

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

Верховна Рада підтримала законопроект Третьякової щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам і не тільки

Парламент ухвалив за основу зміни стосовно виплати пенсій працюючим прокурорам.

Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України

Також у законі про міжнародне приватне право пропонується прибрати норму, яка регулює судовий імунітет іноземної держави.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки