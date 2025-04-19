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Налоговики напомнили, когда можно не подавать декларацию о доходах

16:19, 19 апреля 2025
Есть случаи, в которых обязанность плательщика налога по представлению декларации считается выполненной и декларация не подается.
Налоговики напомнили, когда можно не подавать декларацию о доходах
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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области разъяснили, когда обязанность налогоплательщика по подаче декларации считается выполненной и декларация не подается.

Граждане, которые в течение отчетного года получали доходы, подлежащие налогообложению, но с которых не был уплачен налог, обязаны до 1 мая года, следующего за отчетным, задекларировать такие доходы.

Порядок подачи налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах физическими лицами – плательщиками налога на доходы физических лиц, установлен ст. 179 Налогового кодекса Украины (НКУ).

В то же время, пунктом 179.2 статьи 179 НКУ предусмотрены случаи, при которых обязанность налогоплательщика по подаче декларации считается выполненной, и декларация не подается, если, в частности, такой налогоплательщик получал доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода.

Также декларация не подается в случаях, прямо предусмотренных НКУ. Если налогоплательщик обязан подавать декларацию в соответствии с другими положениями НКУ, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные НКУ.

Согласно подпункту 170.7.3 пункта 170.7 статьи 170 НКУ, не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставленной резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года в совокупности в размере, не превышающем предельный размер дохода, определенный в соответствии с абзацем первым подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ, установленного на 1 января такого года (сумма, равная размеру месячного прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженная на 1,4 и округленная до ближайших 10 гривен).

Положения подпункта 170.7.3 пункта 170.7 статьи 170 НКУ не распространяются на выплаты, осуществляемые профсоюзами своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены подпунктом 165.1.47 пункта 165.1 статьи 165 НКУ. (Благотворитель – юридическое лицо указывает сведения о предоставленных суммах нецелевой благотворительной помощи в налоговой отчетности.)

В случае получения нецелевой благотворительной помощи от благотворителя – физического или юридического лица налогоплательщик обязан подать годовую декларацию с указанием ее суммы, если общая сумма полученной нецелевой благотворительной помощи в течение отчетного налогового года превышает ее предельный размер, установленный абзацем первым подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ.

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