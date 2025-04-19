20 тысяч евро за переправку в Румынию — на Буковине будут судить правоохранителя

Обвиняемый подыскивал желающих покинуть страну во время войны и за деньги помогал с выездом в Румынию.

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На Буковине за переправку военнообязанных в Румынию будут судить правоохранителя. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что обвиняемый через интернет находил желающих покинуть страну во время войны и за деньги помогал им выехать в Румынию.

Правоохранитель использовал служебную информацию о расположении пограничных патрулей, благодаря чему беспрепятственно доставлял клиентов к месту отправления.

Далее он инструктировал их относительно особенностей местности, давал чёткие указания и указывал направление движения.

Свою помощь он оценивал в 20 тысяч евро с человека.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска были обнаружены деньги, а в багажнике автомобиля — мужчина, который пытался незаконно пересечь границу.

Санкция статей предусматривает до 9 лет лишения свободы с трёхлетним запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, а также конфискацию имущества.

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