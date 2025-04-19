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20 тисяч євро за переправлення до Румунії — на Буковині судитимуть правоохоронця

16:01, 19 квітня 2025
Обвинувачений підшукував охочих покинути країну під час війни і за гроші допомагав із виїздом до Румунії.
20 тисяч євро за переправлення до Румунії — на Буковині судитимуть правоохоронця
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На Буковині за переправлення військовозобов’язаних до Румунії судитимуть правоохоронця. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що обвинувачений через інтернет підшукував охочих військовозобов’язаних покинути країну під час війни і за гроші допомагав із виїздом до Румунії.

Правоохоронець використовував службову інформацію про розташування прикордонних патрулів і тому безперешкодно доставляв клієнтів до відправного пункту.

Надалі він інструктував їх щодо особливостей місцевості, надавав чіткі вказівки і вказував напрямок руху.

Свої послуги оцінив у 20 тисяч євро з людини.

Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку виявлено гроші, а в багажнику авто – чоловіка, який намагався втекти за кордон.

Санкція статей передбачає до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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прокуратура хабар військовозобов'язаний перетин кордону

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