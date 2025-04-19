Оформлення паспорта замість втраченого або викраденого — які документи потрібні

15:42, 19 квітня 2025
Для оформлення документа треба звернутися до органів Державної міграційної служби.
Людина, яка загубила паспорт, або в неї його викрали, має оформити новий. Для цього треба звернутися до органів ДМС.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні, скільки чекати та за що потрібно платити.
Які документи потрібні:
- заява встановленого зразка про втрату/викрадення паспорта
- витяг з ЄРДР (якщо паспорт викрадено в Україні)
- документи, що посвідчують особу та підтверджують статус (для бездомних, ВПО, осіб за кордоном)
- фото 10×15 см (для осіб з обмеженою мобільністю або під вартою/лікуванням)
- паспорт для виїзду за кордон (навіть з простроченим строком дії)
- заява про зняття з консульського обліку (за потреби)
- документи про сплату адміністративного збору або звільнення від сплати
- документ законного представника та довіреність (за потреби)
- картка платника податків
- документи про місце проживання, дітей, шлюб/розлучення, зміну імені тощо
Скільки виготовлятиметься паспорт:
- впродовж 20 днів.
- якщо паспорт потрібно терміново — впродовж 10 днів.
Чи потрібно платити за оформлення паспорта:
Так. Вартість адміністративного збору — 558 грн, для термінового — 928 грн.
Крім того, за втрату паспорта доведеться сплатити штраф (від 17 до 51 грн).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.