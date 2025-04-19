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Оформлення паспорта замість втраченого або викраденого — які документи потрібні

15:42, 19 квітня 2025
Для оформлення документа треба звернутися до органів Державної міграційної служби.
Оформлення паспорта замість втраченого або викраденого — які документи потрібні
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Людина, яка загубила паспорт, або в неї його викрали, має оформити новий. Для цього треба звернутися до органів ДМС.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні, скільки чекати та за що потрібно платити.

Які документи потрібні:

  • заява встановленого зразка про втрату/викрадення паспорта
  • витяг з ЄРДР (якщо паспорт викрадено в Україні)
  • документи, що посвідчують особу та підтверджують статус (для бездомних, ВПО, осіб за кордоном)
  • фото 10×15 см (для осіб з обмеженою мобільністю або під вартою/лікуванням)
  • паспорт для виїзду за кордон (навіть з простроченим строком дії)
  • заява про зняття з консульського обліку (за потреби)
  • документи про сплату адміністративного збору або звільнення від сплати
  • документ законного представника та довіреність (за потреби)
  • картка платника податків
  • документи про місце проживання, дітей, шлюб/розлучення, зміну імені тощо

Скільки виготовлятиметься паспорт:

  • впродовж 20 днів.
  • якщо паспорт потрібно терміново — впродовж 10 днів.

Чи потрібно платити за оформлення паспорта:

Так. Вартість адміністративного збору — 558 грн, для термінового — 928 грн.

Крім того, за втрату паспорта доведеться сплатити штраф (від 17 до 51 грн).

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