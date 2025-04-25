Пішов з життя начальник Служби судової охорони Києва та Київської області Андрій Мормоль

Передчасно пішов у засвіти Андрій Мормоль.

Фото: ТУ Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

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Служба судової охорони із глибоким повідомляє, шо пішов з життя начальник Територіального управління Служби судової охорони міста Києва та Київської області Андрій Мормоль.

"Керівництво та весь колектив Служби судової охорони із сумом та жалем сприйняли звістку про його смерть. Бракує слів, щоб описати нашу біль у звʼязку з цією непоправною втратою", - повідомили у ССО.

Андрій Мормоль народився на Сумщині. Усе своє життя віддав служінню українському народу у лавах системи МВС України та Національної поліції України.

Захищав українську територіальну цілісність на Донецькому і Луганському напрямках. Завжди - у найвідповідальніших завданнях, ніколи й кроку назад.

У територіальному управлінні Служби судової охорони міста Києва та Київської області він розпочав свій шлях у 2019 році, пройшовши шлях від заступника командира підрозділу до начальника територіального управління.

Як повідомляється, Андрій Мормоль помер від важкої хвороби вранці 25 квітня.

Редакція висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Андрія Мормоля.