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Держпраці пояснює нюанси виплати компенсації за невикористану соцвідпустку

16:00, 25 квітня 2025
Один з батьків, який виховує двох і більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, усиновлену дитину або є матір’ю чи батьком особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, має право на додаткову відпустку.
Держпраці пояснює нюанси виплати компенсації за невикористану соцвідпустку
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці розповідає про особливості виплати компенсації за невикористану соцвідпустку. 

Зазначається, що 9 травня 2021 року один із батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років (у т. ч. від різних чоловіків/матерів), або дитину з інвалідністю, або який усиновив дитину, мати/батько особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи має право на додаткову відпустку.

Обов’язкова умова – працівник чи працівниця має підтвердити, що інший із батьків дитини в поточному календарному році не скористався правом на додаткову соціальну відпустку, яку передбачає ст. 19 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки».

Аналогічну думку висловлено в листі Мінекономіки від 30.08.2021 №4712-06/43199-0.

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Держпраці

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